الصّحة العالمية تحذّر: سكان غزة يواجهون مجاعةً كارثية ولا بدّ من إدخال المساعدات قبل فوات الأوان

غزة - فلسطين أون لاين

حذّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من مجاعة كارثية في قطاع غزة جرّاء تواصل حصار الاحتلال ومنعه دخول أي شاحنات مساعدات إلى القطاع.

وأوضح غيبريسوس، أن نسبة كبيرة من سكان غزة يواجهون جوعًا كارثيًا وظروفًا شبيهة بالمجاعة، مؤكدًا أن سوء التغذية في القطاع قتل 32 شخصًا، بينهم 28 طفلاً دون سن الخامسة.

وقال، "لقد تم تشخيص وعلاج أكثر من 8 آلاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بمن في ذلك 1600 طفل يعانون سوء التغذية المزمن".

ولفت إلى أنه لا يمكن تشغيل سوى مركزين فقط لتحقيق الاستقرار للمرضى الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

وتابع، "عدم قدرة المنظمة على تقديم الخدمات الصحية بأمان، إلى جانب نقص المياه النظيفة والصرف الصحي، يزيدان بشكل كبير من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية".

وأكد أن 32 حالة وفاة تم ربطها بسوء التغذية، بما في ذلك 28 حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة.

وأشار إلى أنه على الرغم من التقارير التي تشير إلى زيادة تسليم الأغذية، فإنه لا يوجد حاليًا أي دليل على أن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها يتلقون ما يكفي من الغذاء من حيث الكمية والنوعية.



ولفت غيبريسوس إلى أن الضفة الغربية تشهد أيضًا أزمة صحية متصاعدة، جرّاء الهجمات الصهيونية على مرافق الرعاية الصحية، والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والتي تؤدي إلى إعاقة الوصول إلى الخدمات الصحية.



وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي إن أكثر من 2000 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وبضائع تجارية عالقة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، إلا أن العمليات العسكرية "الإسرائيلية" المكثفة لا تزال تحول دون فتح معبر رفح ودخول المساعدات.