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مؤسسات الأسرى: 9185 حالة اعتقال في الضّفة الغربية منذ السابع من أكتوبر

13 يونيو 2024 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت مؤسسات الأسرى، صباح اليوم الخميس، أن الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 مواطنًا فلسطينيًا من الضّفة الغربية؛ بينهم طفل وأسرى محررون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات ارتفعت إلى 9185 حالة منذ السابع من أكتوبر، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشارت المؤسستان إلى أن الاحتلال لا يزال يواصل اقتحام محافظة جنين ومخيمها منذ صباح اليوم "الخميس"، ولم يتسنّ االتأكد من حالات الاعتقال حتّى اللحظة.

ولفتت إلى إن إحصائية الاعتقالات تشمل المواطنين الذين اعتقلهم الاحتلال من محافظة الخليل، ومحافظات نابلس، سلفيت، وقلقيلية.

وأكدت أن قوات الاحتلال ترتكب أثناء عمليات الاعتقال، اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين.

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