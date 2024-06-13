محلل عسكري "إسرائيلي": وعود نتنياهو الفارغة بتحقيق "النّصر الكامل" ستقودنا نحو الهاوية

غزة - فلسطين أون لاين

قال المحلل العسكري "الإسرائيلي" عاموس هرئيل، إن غياب الصفقة، على خلفية استمرار وعود نتنياهو الفارغة بتحقيق النصر الكامل، سيضغط على الجيش لمواصلة الهجوم في غزة دون هدف استراتيجي واضح، وهذا سيعرض حياة الأسرى المتبقين في غزة للخطر.

ونشر هرئيل مقالًا في صحيفة هآرتس العبرية، قال فيها، إنه لا يمكن تكار عملية الإنقاذ التي تمت يوم السبت للمحتجزين الأربعة الذين كانوا في مخيم النصيرات للاجئين.

وأضاف، "من الواضح أن هذا الوضع يحدد استمرار الأعمال العدائية في الشمال، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالفعل أن رجاله لن يوقفوا إطلاق النار حتى يتم التّوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وعبّر هرئيل عن استيائه واصفًا المرحلة التي تمرّ بها "إسرائيل"، بـ"الحلقة الزمنية المتكررة كل بضعة أشهر".

وتابع، "يميل بلينكن، الذي واصل رحلته من "إسرائيل" إلى قطر، إلى قبول الموقف "الإسرائيلي"، وقال متحدثًا من قطر إنه بدلًا من الرد بكلمة واحدة بالإيجاب، انتظرت حماس طويلًا ثم طالبت بالعديد من التغييرات.

وأوضح أن حماس متمسّكة بموقفها المرتبط بوقف دائم لإطلاق النار، وهذا مطلب لا ينوي نتنياهو تلبيته.

وفي الوقت نفسه، تعمل حماس تدريجيًا على تشديد مطالبها بالانسحاب والحصول على ضمانات. ونظرا لتلميحات "إسرائيل" العديدة بأن الاتفاق لن يصمد لفترة طويلة، فلا عجب أن حماس لن تكتفي "بالصيغ الغامضة" إلى حد ما في اقتراح بايدن.

ولفت هرئيل إلى أنه "تواجه إسرائيل أيضاً مشكلة أخرى، وفي الأسابيع المقبلة ستكون عمليتها العسكرية في رفح قد استنفدت نفسها.

ووجّه المحلل العسكري سؤالًا: ما الذي ينبغي علينا أن نفعله بعد أن عملت قوات الاحتلال بشكل عدواني على الأرض في كل جزء من قطاع غزة تقريباً ولكنها لم تتمكن من إلحاق الهزيمة بحماس، وبعد أن لا تلوح في الأفق صفقة تبادل أسرى؟".

وعلى صعيد الجبهة مع لبنان، "لا يزال الوضع في الشمال يتصاعد. وفي يوم الثلاثاء، اغتالت "إسرائيل" سامي طالب عبد الله، قائد قوة نصر التابعة لحزب الله، الذي كانت رتبته مماثلة لرتبة قائد فرقة في جيش الاحتلال، الأمر الذي جعل حزب الله يرد بشكل قاس.

وأكمل، " لقد أطلق حزب الله 200 صاروخ خ موجه نحو الجليل بأكمله والجانب الغربي من بحيرة طبريا، وهو الأعنف منذ بداية الحرب، وهدت وسائل الإعلام اللبناني بالمزيد في المستقبل.

وأشار إلى أن رد حزب الله "المبدئي" شكل أكثر تطرفاً من "صيغة الردود" التي اعتمدها نصر الله على مر السنين، ولكن لا يبدو أنها إعادة خلط كاملة للأوراق المالية فيما يتعلق بحزب الله. وقد يحاول التنظيم ضرب مسؤول إسرائيلي كبير كعمل انتقامي.

واعتبر هرئيل أن "إسرائيل" في مأزق استراتيجي فيما يتعلق بحزب الله لفترة طويلة، حيث لم تحقق العديد من الإنجازات التكتيكية واغتيال عبد الله هو تعبيرعن نمط مألوف: تظهر فرصة استخباراتية وعملياتية ويتم اتخاذ قرار الاغتيال، من دون الأخذ في الاعتبار بالضرورة جميع التداعيات الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بمشكل الجنود التي أصبحت تتدهور بشكل سريع، تطرّق المحلل العسكري إلى قانون إعفاء الحريديم من خدمة التجنيد الإجباري. وقال، "وافق الكنيست، بأغلبية 63 صوتا مقابل 57، على مشروع قانون يسمح لنتنياهو بإدامة تجنب الخدمة العسكرية للرجال الأرثوذكس المتطرفين، "ومن بين جميع نواب الائتلاف، كان وزير الحرب يوآف غالانت فقط مخلصًا لضميره وتجرأ على التصويت ضد موقف الليكود والحكومة".

وقال المحلل: "سوف تذكر ابتسامة نتنياهو العريضة في نهاية التصويت باعتبارها إحدى الصور المؤثرة لهذه الحرب، غضب الجمهور وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هائل، في هذه الأثناء، ما لا يحدث هو أن هذا الغضب يترجم إلى حركة احتجاجية فعالة أو تحركات سياسية يمكنها تحقيق أي شيء".

وأكد أن سلوك الحكومة سوف يضعف المجهود الحربي، ولن يتمكن العديد من المستوطنين والجنود بعد الآن من مد يد العون لهم، وهم يعلمون بوضوح أن حكومتهم تخدعهم وتكذب عليهم، وتخضع تحركاتها لمصالح عامة الناس الذين لا يشاركونهم العبء على الإطلاق.