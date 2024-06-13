الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتداءاته على مدن الضّفة الغربية

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13 يونيو 2024 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية، تخللها مُداهمات لمنازل المواطنين واعتداءات متواصلة.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات في حي الجابريات.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان واعتقاله مباشرة.

وقالت مصادر صحفية، إن الشاب كان يستقل دراجةً نارية أثناء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه، ما أدى لسقوطه واعتقاله وهو ينزف.

واحتجزت قوات الاحتلال مركبة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وفتشتها واعتدت على طاقمها بالضرب المبرح.

ودوّت صفارات الإنذار مدينة جنين ومخيمها، عقب وصول تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال المُقتحمة للمدينة.

وانتشرت قوات الاحتلال في العديد من أحياء المدينة، واعتلى القناصة عددًا من المنازل والبنايات.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف جنوب نابلس، وداهمت أحياءها وشوارعها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ميمنة عبد الحميد دوابشة  بعد اقتحام منزله في قرية دوما جنوب نابلس.

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