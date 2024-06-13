في يومها الـ 251.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 251 يومًا على التوالي حربه التدميرية والهمجية على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع الجرائم وأفظع المجازر، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي أحدث إحصائية لضحايا الحرب الصهيونية على غزة، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر 37202 شهيد، و34932 إصابةً.

وفي رصد التطورات الميدانية الأخيرة لحرب "الإبادة الجماعية"، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

في المحافظة الوسطى،ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال شةً سكنية لعائلة "اللوح" في منطقة الحساينة بالنصيرات وسط القطاع.

في رفح، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه المناطق الغربية لرفح، بالتّزامن مع قصف مدفعي متواصل.

شنّ الاحتلال قصفًا جويًا وبريًا وبحريًا على منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

نسف الاحتلال عددًا من المنازل بحي الشابورة وسط مدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، أطلقالاحتلال قنابل إنارة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصف مدفعية الاحتلال غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.

في مدينة غزة، ارتقى عدد من الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال منزلًا لعائلة شنيورة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.