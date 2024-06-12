استشهاد أول من رفع علم فلسطين في دورات الألعاب الأولمبية

كتب/خالد أبو زاهر:

استُشهد العداء الأولمبي الفلسطيني ماجد أبو مراحيل، اليوم الأربعاء، وهو في خيمة النزوج بمخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى بعد معاناة مع الفشل الكلوي، حيث خضع للعلاج لفترة، ولكن نقص الأدوية والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وتعطل الأجهزة الطبية أدى إلى وفاته لا سيما في ظل عدم قدرته على السفر في ظل إغلاق المعابر.

وسجل الشهيد ماجد أبو مراحيل اسمه بأحرف من نور في التاريخ الرياضي الفلسطيني بعدمان تشرف برفع علم فلسطين في دورة الألعاب الآولمبية بولاية أطلنطا الأمريكية في العام 1996.

وكان أبو مراحيل أول من رفع علم فلسطين في الدورات الأولمبية، حيث كان أول رياضي فلسطين مشاركة في الدروات الأولمبية بعد تأسيس السلطة الفلسطينية واستعادة فلسطين عضويتها في اللجنة الأولمبية الدولية.

وشاركت فلسطين في دورة "أطلنطا" الأولمبية بوفد مكون من "6" أفراد كان أبو مراحيل الرياضي الوحيد بينهم، حيث شارك في سباق العدو لمسافة 1500 متر.

واستشهد أبو مراحيل عن عمر يُناهز 60 عاماً بعد مسيرة رياضية حافلة امتدت على مدار نصف قرن، مارس فيها عدة ألعاب رياضية أبرزها كرة القدم وألعاب القوى، حيث بدأ لاعباً للكرة بنادي الزيتون، وكان أحد أبرز المدافعين مع شقيقيه محمد (مدافع) ومجدي (حارس مرمى).