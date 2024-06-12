مباراة فلسطين وأستراليا تتحول إلى مهرجان تضامني مع غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

تحولت مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام مضيفه الاسترالي في سيدني، إلى مهرجان تضامني مع القضية الفلسطينية في خضم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

"الفدائي" خسر أمام استراليا بخماسية الثلاثاء في ختام منافسات الجولة السادسة الأخيرة لحساب المجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ولم تؤثر تلك النتيجة على موقف المنتخب من التصفيات، إذ تأهل بالفعل من الجولة الماضية إلى كأس آسيا والمرحلة الثالثة من التصفيات.

وشهدت مباراة الفدائي الأخيرة احتشاد أعداد كبيرة من الجماهير الفلسطينية والمتضامنين الأستراليين، الذين حرصوا على التضامن مع غزة من خلال رفع الإعلام الفلسطينية واللافتات والشعارات الداعمة لغزة والمنددة بالعدوان الإسرائيلي.





كذلك حرصت الجماهير على التقاط الصور التذكرة مع لاعبي المنتخب الوطني بعد نهاية المباراة.

واحتفظ المنتخب الفلسطيني بالمركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد (8) نقاط، حققها من فوزين على بنغلادش (صاحبة المركز الرابع الأخير)، وتعادلين أمام لبنان، وهي مفارقة ملفتة للنظر، أن يفوز الفدائي ذهاباً وإياباً على أحد منتخبات مجموعته، والتعادل ذهاباً وإياباً أمام منتخب آخر في نفس المجموعة، والخسارة ذهاباً وإياباً أمام منتخب ثالث، حيث جاءت الخسارة أمام المتصدر والتعادل أمام صاحب المركز الثاني.