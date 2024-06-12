في ملحمة اليوم الـ 205.. المقاومة تدكّ جنود الاحتلال وتستهدف آلياتهم بمحاور التوغل بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لليوم الـ 250 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، دكّها القوات الإسرائيلية في شرقي حي الزيتون، بقذائف "الهاون".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مسجد السلام، غربي مخيم الشابورة، بقذائف "الهاون" النظامي من عيار 60 ملم.

كما واستهدفت سرايا القدس جنوداً إسرائيليين بعبوة أرضية مجهزة مسبقاً، قرب مسجد سعد، شرقي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة. كما استهدفت بوابل من قذائف "الهاون" النظامي، أبراج الإرسال في موقع "ناحل عوز" الإسرائيلي، شرقي مدينة غزة.

كتائب شهداء الأقصى استهدفت أيضاً، بوابل من قذائف "الهاون" النظامي أبراج الإرسال في الموقع نفسه.

ونشرت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشاهد توثّق استهدافها تجمّعات قوات الاحتلال في "نتساريم" بصواريخ "107" قصيرة المدى، بالاشتراك مع سرايا القدس، في عملية تأتي في إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وبينما تواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لقوات الاحتلال، مكبّدةً إياها مزيداً من الخسائر في العديد والعتاد، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي، الاثنين، بمقتل 4 جنود في صفوفه في تفجير المقاومة مبنى في رفح.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر بكثير مما يعلن.