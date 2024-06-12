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مستوطنون يهدمون منشآت زراعية و"بركسات" شمال أريحا

12 يونيو 2024 . الساعة 13:12 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

هدم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت الزراعية و"البركسات" في أراضي المعرجات الوسطى شمال غرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وأكد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان، أن مستوطنين متطرفين هدموا 10 بركسات للسكن وأخرى تستخدم لتربية الماشية في أراضي "المعرجات الوسطى".

ولفت إلى أن تلك الأراضي بدأ المستوطنون بتهجير قاطنيها البدو منذ تشرين الثاني الماضي، في خطوة تستهدف الاستيلاء على أراضيهم.

وأفاد مليحات بأنه عُرف من أصحاب البركسات، محمود ظويعين كعابنة، ويوسف كعابنة، وطالب محمود كعابنة.

وتشهد أراضي المعرجات الممتدة على الطريق الرابطة بين مدينتي رام الله وأريحا، اعتداءات متواصلة على الأرضي والمركبات والتجعات البدوية، وسط تصاعد الهجمات الاستعمارية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، صادرت مجموعة من المستوطنين 20 منزلًا مكونًا من الصفيح في طريق "المعرجات" ، بعد تهجير أصحابها من عرب الكعابنة.

وقام المستوطنون بطرد عائلات فلسطينية كانت تسكن في الـ20 بركس، بعد ترحيلها قسريًا من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 

 

#الحرب على غزة #هجوم المستوطنين #طوفان الأقصى #أراضي المعرجات

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