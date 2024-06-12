غزة - فلسطين أون لاين

بثّت قناة الجزيرة، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر إعدام جنود الاحتلال نازحًا كان يتّجه إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد الساحلي والذي ادّعى الاحتلال أنه "ممرٌ آمن".

وظهر في مقطع الفيديو توقف النازح عن المشي خلال مروره من شاطئ البحر، بعد أن طلب منه جنود الاحتلال التوقف في مكانه.

واعتلى الجنود تلة على الشاطئ وأطلق أحدهم رصاصة على الفلسطيني الذي سقط في مكانه قبل أن يطلقوا عليه وابلًا من الرصاص للتأكد من إعدامه.

ووفقًا لما بثّته "الجزيرة"، فقد أظهر الفيديو إعدام فلسطيني كان يتقدم مجموعة من المدنيين تحاول العبور نحو الشمال في الـ17 من مايو/أيار الماضي، بعدما أطلقوا عليه الرصاص رغم أنه كان يتحرك رافعًا يده للتأكيد على أنه مدني أعزل، وبعد قتله، صادر الجنود جثمان الرجل ولم يعرف مصيره ولا هويته بعد.

وفي 26 مايو/أيار، أوقف جنود الاحتلال فلسطينيا كان يسلك طريق الشاطئ وطلبوا منه رفع يده للأعلى ثم أطلقوا عليه النار مباشرة قبل أن تشرع آلية عسكرية في تمشيط المكان.

وفي31 من الشهر نفسه، أطلق جنود الاحتلال النار على نازح كان يحاول العبور وسط مجموعة من الفلسطينيين، رغم أنه توقف في مكانه كما طلبوا منه.

وتؤكد مقاطع الفيديو التي تبثها الجزيرة، أن الاحتلال يتعمّد إعدام المواطنين العزّل بصورة تؤكد أنه أصبح عملًا روتينيًا خلال حرب "الإبادة الجماعية" على غزة.