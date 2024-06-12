الصّحة تحذّر من توقُّف المستشفيات ومحطة الأكسجين الوحيدة بقطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الاكسجين الوحيدة في محافظة غزة و التي تزوّد المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالأكسجين، الأمر الذي يعرض حياة العشرات من المرضي و الجرحى للموت المحتم.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن "كارثةً إنسانية يتعرض لها الجرحى والمرضى في مشافي غزة جرّاء توقف المستشفيات ومحطة الاكسجين الوحيدة في محافظة غزة، بالإضافة إلى تعرُّض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين و ثلاجات حفظ الأدوية.

وناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة و سرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالإضافة الى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

وتواصل القوات "الإسرائيلية" احتلال معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية وإغاثية للقطاع لليوم الـ37 على التوالي.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا همجيًا على قطاع غزة خلّف أكثر من 37164 شهيدًا و84832 إصابة، وفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.