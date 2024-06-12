عقب إعفاء "الحريديم" من "التجنيد الإجباري".. جنود احتياط: حكومة نتنياهو طعنتْنا في الظّهر

غزة - فلسطين أون لاين

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن استياءً كبيرًا يشعر به جنود الاحتياط عقب تصديق الكنيست على تمديد قانون إعفاء "الحريديم" من خدمة التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال.

ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن جنود الاحتياط قولهم، إن حكومة بنيامين نتنياهو طعنتهم في الظهر بعد إعفاء الحريديم من خدمة التجنيد الإجباري، في الوقت الذي يعاني منه الجيش نقصًا كبيرًا في عدد الجنود واستنزافًا جسديًا ونفسيًا جرّاء الخدمة الطويلة لجنود الاحتياط.

وتابع الجنود، "حكومة تحشد من أجل بقائها السياسي بدلًا من الحشد للحرب الصعبة في قطاع غزة، أليس هذه خيانة؟"

واعتبر جنود الاحتياط القانون الجديد أنه فضيحة، وسيزيد من المشاكل التي يعانيها الجيش من الأساس.

وصادق الكنيست يوم الإثنين بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 57، بالقراءة الأولى- على مشروع قانون التجنيد. وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة عليه حتى يصبح قانونًا ناجزًا.

وكشفت القناة 12 العبرية، أن رئيس الأركان في جيش الاحتلال هرتسي هاليفي أبلغ القيادة السياسية أن الجيش يحتاج إلى 15 كتيبة جديدة، بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندي، حتى يتمكن من القيام بمهامه على عدة جبهات، مشيرًا إلى أن النقص ليس فقط نتيجة الحرب، بل أيضًا بسبب الحاجة إلى زيادة حجم القوات من أجل المهام الإضافية للجيش

وقالت القناة العبرية، إن "قوات الاحتياط تعاني من نقص حاد في الجنود، حيث بدأت بالبحث عن متطوعين للقتال بغزة عبر إعلانات على تطبيق "واتساب"".

وبينت أن إعلانات البحث عن متطوعين للجيش تأتي في ظل نقص حاد بالجنود في وحدات الاحتياط، مع دخول الحرب شهرها التاسع، مضيفة أن جنودًا في وحدات الاحتياط بغزة والشمال عبروا عن صعوبة الحفاظ على قوتهم طيلة هذا الوقت.

