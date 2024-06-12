"الأوسع منذ 7 أكتوبر".. رشقات صاروخية "غير مسبوقة" تجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

غزة - فلسطين أون لاين

دوّت صافرات الإنذار، صباح اليوم الأربعاء في أكثر من 60 مستوطنة في شمال فلسطين المحتلة، عقب إطلاق حزب الله رشقات صاروخية متتالية وغير مسبوقة.

ووصفت وسائل الإعلام العبري الرشقات الصاروخية بأنها "الأوسع منذ 7 أكتوبر"، مشيرةً إلى أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 60 مستوطنة شمال فلسطين المحتلة، بعد إطلاق رشقات صاروخية مكثفة من لبنان.

وقالت"معاريف" العبرية، إن "رشقات صاروخية ثقيلة أُطلقت نحو صفد وطبريا والجليل شمال فلسطين المحتلة".

وأفادت مصادر عبرية باندلاع حرائق في أماكن مختلفة شمال فلسطين المحتلة؛ جراء سقوط صواريخ حزب الله.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال، أنه خلال دقيقتين أُطلق أكثر من 100 صاروخ من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة.

ولفتت إلى أن رشقات صاروخية لا تتوقف من جنوب لبنان تجاه الشمال، مؤكدةً أن هذه الصليات الصاروخية هي الأكبر منذ بداية الحرب من حيث العدد والنوع.

وقال مسؤولون غير رسميين في لبنان، إن هذا مجرد رد أولي على عملية الاغتيال التي نفذتها "إسرائيل" الليلة والقادم أعظم .

وصباح اليوم، نعى حزب الله في بيان له، المجاهد القائد طالب سامي عبد الله؛ الملقب بـ "الحاج أبو طالب"، من بلدة عدشيت من جنوب لبنان، "ارتقى شهيداً على طريق القدس"، جرّاء غارة صهيونية استهدفت منزلًا في بلدة جويا جنوبي لبنان.

ويأتي هذا القصف من لبنان بعد ساعات من اغتيال الاحتلال للقيادي بحزب الله طالب سامي وعدد من عناصر الحزب في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان.