فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عقب إعفاء "الحريديم" من "التجنيد الإجباري".. جنود احتياط: حكومة نتنياهو طعنتْنا في الظّهر

"الأوسع منذ 7 أكتوبر".. رشقات صاروخية "غير مسبوقة" تجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة لليوم الـ 250 تواليًا

الاحتلال يغتال قياديًا بارزًا في حزب الله

وسط مواجهات واشتباكات مُسلّحة.. الاحتلال ينفذ سلسلة اقتحامات في الضّفة الغربية

حماس تنعى شهداء جنين وتدعو ثوّار الضّفة إلى تصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال

موسم الأضاحي في قطاع غزّة .. خراف نحيلة وأسعار مضاعفة (بالصور)

الاتحاد الأوروبي: أكثر من 2000 شاحنة مساعدات عالقة بمعبر رفح

حماس تسلّم ردها لقطر ومصر على مقترح وقف النار بغزّة.. ومصادر تكشف التفاصيل

"إلغاء عقود وحوافز".. شركة "إنتل" الأمريكية تصفع "إسرائيل" بإجراءات جديدة

"الأوسع منذ 7 أكتوبر".. رشقات صاروخية "غير مسبوقة" تجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

12 يونيو 2024 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

دوّت صافرات الإنذار، صباح اليوم الأربعاء في أكثر من 60 مستوطنة في شمال فلسطين المحتلة، عقب إطلاق حزب الله رشقات صاروخية متتالية وغير مسبوقة.

ووصفت وسائل الإعلام العبري الرشقات الصاروخية بأنها "الأوسع منذ 7 أكتوبر"، مشيرةً إلى أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 60 مستوطنة شمال فلسطين المحتلة، بعد إطلاق رشقات صاروخية مكثفة من لبنان.

وقالت"معاريف" العبرية، إن "رشقات صاروخية ثقيلة أُطلقت نحو صفد وطبريا والجليل شمال فلسطين المحتلة".

وأفادت مصادر عبرية باندلاع حرائق في أماكن مختلفة شمال فلسطين المحتلة؛ جراء سقوط صواريخ حزب الله.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال، أنه خلال  دقيقتين أُطلق أكثر من 100 صاروخ من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة.

ولفتت إلى أن رشقات صاروخية لا تتوقف من جنوب لبنان تجاه الشمال، مؤكدةً أن هذه الصليات الصاروخية هي الأكبر منذ بداية الحرب من حيث العدد والنوع.

وقال مسؤولون غير رسميين في لبنان، إن هذا مجرد رد أولي على عملية الاغتيال التي نفذتها "إسرائيل" الليلة والقادم أعظم .

وصباح اليوم، نعى حزب الله في بيان له، المجاهد القائد طالب سامي عبد الله؛ الملقب بـ "الحاج أبو طالب"، من بلدة عدشيت من جنوب لبنان، "ارتقى شهيداً على طريق القدس"، جرّاء غارة صهيونية استهدفت منزلًا في بلدة جويا جنوبي لبنان.

ويأتي هذا القصف من لبنان بعد ساعات من اغتيال الاحتلال للقيادي بحزب الله طالب سامي وعدد من عناصر الحزب في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان.

#حزب الله #الحرب على غزة #جنوب لبنان #شمال فلسطين المحتلة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة