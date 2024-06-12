حماس تنعى شهداء جنين وتدعو ثوّار الضّفة إلى تصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال

غزة - فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، شهداء جنين الذين ارتقوا، مساء أمس الثلاثاء، برصاص الاحتلال الغاشم خلال اقتحام قواته النازية لبلدة كفر دان غرب المدينة.

وقالت حماس في تصريح صحافي، إن "الاحتلال المجرم، يظن واهماً أن مجازره في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستدفع شعبنا المرابط إلى التراجع عن خياره وقراره مقاومة هذه الهمجية والفاشية، والدفاع عن أرضه ومقدساته".

وشددت على أن هذه الجرائم المستمرة، لن تزيد شعبنا ومقاومتنا إلا إصراراً على المضي في طريقه حتى دحر الاحتلال وكنس مستوطنيه عن أرضنا الطاهرة.

وتابعت، "إن وحشية الاحتلال المجرم بحق جنين اليوم ورام الله بالأمس، وهذا السجل الطويل من جرائمه البشعة، لن تزيد شعبنا ومقاومتنا إلا عزماً، وإن دماء الشهداء الزكية، ستزهر نصراً وتحريراً قريباً، ودحراً لهذا المحتل الفاشي عن أرضنا ومقدساتنا".

ودعت حماس أبناء شعبنا المرابط في الضفة الغربية لمزيد من الثبات، وتصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدةً أن هذا هو طوفان الأرض والمقدسات، وهذا أوان الرسوخ والثبات على هذه الأرض، حتى نيل حقوقنا المشروعة كاملة غير منقوصة.

وارتقى أمس الثلاثاء، 6 شهداء برصاص الاحتلال عقب اقتحامه بلدة كفردان غرب جنين، وتصدّي المقاومين للقوات المتوعلة في البلدة.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب تسلل وحدات خاصة صهيونية إلى كفردان، استهدفوا خلالها بالرصاص شاحنة نقل استخدمتها قوات الاحتلال الخاصة في عملية التسلل لبلدة كفردان.

كما داهمت قوات خاصة للاحتلال منزلًا عند المدخل الرئيسي للبلدة، وفرضت حصارًا قبل أن تطلق عليه قذيفتي إنيرجي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال أقل من 48 ساعة.