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وسط مواجهات واشتباكات مُسلّحة.. الاحتلال ينفذ سلسلة اقتحامات في الضّفة الغربية

12 يونيو 2024 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات على مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام تجاه منازل المواطنين.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال رفقة جرافات وآليات عسكرية المنطقة الشرقية للمدينة، وصولًا إلى مخيم بلاطة شرقي نابلس.

واندلعت اشتباكات مسلحة، تصدّى خلالها المقاومون لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بالرصاص والعبوات الناسفة.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال حلّق بشكل متواصل بالتزامن مع سماع أصوات اشتباكات وانفجارات متتالية في مخيم بلاطة.

كما أطلقت قوات الاحتلال طائرة مسيرة "دورون" من النقطة العسكرية على جبل "جرزيم" باتجاه مخيم بلاطة.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية باقة الحطب، شرقي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الفتى سميح راسم أبو طبيخ (17 عامًا).

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بدرس غرب رام الله

#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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