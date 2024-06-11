حماس تسلّم ردها لقطر ومصر على مقترح وقف النار بغزّة.. ومصادر تكشف التفاصيل

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مساء الثلاثاء، تسليم ردّ الفصائل الفلسطينيّة، للوسيطين المصريّ والقطريّ، بشأن مقترح الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت وزارة الخارجية في كل من قطر ومصر، إن الدوحة والقاهرة، "تعلنان عن تسلّمهما ردّا من حماس والفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة".

وأوضحت الحركتان، في بيان مشترك، أن الرد يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام.

وأشار البيان إلى، أن الوفد الفلسطيني أبدى جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.

وفي الإطار، ذكر مصدر لقناة الجزيرة، أن التعديلات شملت وقف إطلاق النار، الانسحاب الكامل من قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح، ومحور فيلادلفيا.

وفي التفاصيل، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن رد الحركة هو تأكيد التزامها بما التزمنا به سابقاً وهو وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة.

وأضاف حمدان، في تصريح لقناة الميادين، "قدمنا بعض الملاحظات على المقترح إلى الوسطاء، أعتقد أن الإدارة الأميركية تحاول إعطاء فرصة للإسرائيلي وهي منسجمة معه والخلاف تكتيكي فقط".

وبين أن، القرار الأممي فيه ثغرات والأصل فيه تحديد ساعة الصفر لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى، أن حماس رحبت بالقرار الأممي لأنه يتضمن وقفاً لإطلاق النار وإغاثة الفلسطينيين.

وأكد حمدان، أن الحديث عن اليوم التالي هو "وهم صنعه الإسرائيلي وبالنسبة لنا هو فلسطيني بامتياز"، و"إسرائيل" لا يمكن أن نثق بها وهي لا تخضع إلا عندما تشعر بأنها غير قادرة على تحقيق النصر.