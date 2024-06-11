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"إلغاء عقود وحوافز".. شركة "إنتل" الأمريكية تصفع "إسرائيل" بإجراءات جديدة

11 يونيو 2024 . الساعة 21:12 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

في صفعة اقتصادية جديدة، تلقى موردو إنتل الأمريكية إشعارًا بإلغاء العقود الموقعة معهم لتوريد المعدات والمواد اللازمة لتوسعة مصنع الشركة الجديد في إسرائيل"، بحسب ما كشفته صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية أنه.

وبحسب الصحيفة، فقد كان من المقرر، "أن تتم توسعة المصنع، التي أعلنت عنها الشركة رسميًا في ديسمبر الماضي فقط، باستثمار قدره 25 مليار دولار، وكجزء من الاتفاق مع إسرائيل بشأن توسيع المصنع في إسرائيل.

كما من المفترض أن تحصل الشركة على حوافز بقيمة 3.2 مليار شيكل وفي المقابل تلتزم بشراء منتجات وخدمات تصل قيمتها إلى 60 مليار شيكل من الموردين الإسرائيليين خلال العقد القادم.

ووفقًا للصحيفة، فإنه، "في شهر مارس، أفيد أنه من المتوقع أن تقوم شركة OFC ببناء محطة طاقة لشركة إنتل في كريات جات باستثمار يصل إلى 900 مليون دولار.

ووقعت الشركة التي يسيطر عليها عيدان عوفر مذكرة تفاهم مع شركة إنتل في إسرائيل - إذا تم بالفعل توقيع اتفاقية نهائية، فمن المتوقع بناء المحطة في عام 2026 وستقوم شركة OPC بتزويد الكهرباء لمدة 20 عامًا".

وعلمت "كالكاليست" أيضاً أن، "عدداً من كبار المسؤولين في شركة إنتل إسرائيل نقلوا وظائفهم، في الأيام الأخيرة، إلى مصنع تقوم إنتل بإنشائه في ولاية أوهايو".

#الاحتلال #اقتصاد #حرب غزة

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