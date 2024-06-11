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مغردون يروون قصته.. عن علاء زهد الذى تصدى حافي القدمين لقوات الاحتلال في "مجزرة النصيرات"

11 يونيو 2024 . الساعة 20:23 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

مع نهاية كل معركة مع قوات الاحتلال في غزة، تتكشف بطولات أهلها وبسالتهم في التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في القطاع

قصة اليوم بطلها شاب يدعى علاء زهد من أهالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي ارتكبت فيه إسرائيل مجزرة قبل عدة أيام من أجل استعادة 4 من أسراها، حين تصدى حافي القدمين للقوات الخاصة التي تسللت إلى سوق المخيم .

لمع اسم الشاب زهد، حين نعاه والده الدكتور عائد زاهد على الفيسبوك، قائلًا: “وترجل الأسود أولادي عن صهوة جوادهما مقبلين غير مدبرين، والحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، ونحن ثابتون مصرون على طريق ذات الشوكة، لم نجلب الأنجاس لديارنا ولكنّهم غزونا، فوجب قتالهم بكل ما أوتينا، فإن متنا متنا شهداء، وإن عشنا عشنا أعزاء”.

ومع نعي الطبيب زهد لأولاده انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل يظهر بحسب ما نشره مغردون الشاب علاء زهد وهو يسرع متصديًا لقوات الاحتلال التي دخلت المخيم، وهو حافي القدمين.

وأظهرت صورة أخرى تم تداولها على منصات التواصل قيل إنها لاستشهاد الشاب علاء وهو ممتد على الأرض في موقع الاشتباكومع انتشار المقطع والصورة، نعى جمهور منصات التواصل علاء، وأشادوا بشجاعته وبسالته في التصدي للقوة الخاصة التي دخلت إلى مخيم النصيرات.

وتعليقًا على مشهد خروج علاء مسرعًا لمواجهة القوة الخاصة الإسرائيلية، قال أحد المغردين "عملية مخيم النصيرات لتحرير 4 أسرى بدأت تتكشف معالمها".

وطبعًا من شاهد علاء وهو يخرج بكل جرأه وبسالة، سيقول إنه يتبع إحدى فصائل المقاومة في غزة، ولكن بحسب بعض النشطاء من أهالي المنطقة بأن علاء لا يتبع أي فصيل أو تنظيم.

وأكدوا أنه مواطن عادي، ولكنه قرر في لحظة غير عادية أن يكون بطلا مقبلا غير مدبر، فحين سمع بأمر القوة الخاصة التي دخلت لمخيم النصيرات نزل بصدره العاري وسـلاحه الشخصي حافي القدمين ولم ينتظر إن يلبس حذاءه ليواجه هذه القوة المعتدية ويستشهد.

وكتب أحد المدونين معجبا ومتسائلا عن بسالة علاء بالقول كم من بطل عرفناه بالصدفة؟، وكم من بطل لم نعرف عنه شيئا حتى الآن؟ ، وكم من بطل استشهد وذهب سره معه إلى الأبد؟.

وخلف القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة استشهاد 274 فلسطينيا وإصابة 698 آخرين، وذلك في أثناء استعادة 4 محتجزين إسرائيليين.

 

المصدر / المصدر : الجزيرة + وكالات
#غزة #مجزرة النصيرات

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