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وسط اشتباكات عنيفة ..

محدث بالفيديو والصور شهيدان وإصابات.. قوات الاحتلال تقتحم كفر دان وتستعين بالمروحيات

11 يونيو 2024 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
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صورة من الأرشيف
غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد الشابان أيمن العدس وأحمد السمودي من بلدتي برقين واليامون برصاص قوات الاحتلال في كفر دان غرب محافظة جنين، وذلك فيما أطلقت مروحية حربية للاحتلال نيرانها في القرية بالتزامن مع اقتحام لقوات الاحتلال واندلاع اشتباكات مسلحة.

وأعلن الهلال الأحمر عن شهيد برصاص قوات الاحتلال في القرية، فيما أعلن الاحتلال أنه قتل 3 فلسطينيين مسلحين خلال اقتحام قواته.

اندلعت اشتباكات مسلحة مساء اليوم الثلاثاء، بين مقاومين فلسطينيين، وجيش الاحتلال خلال اقتحامه قرية كفرذان غرب جنين بالضفة الغربية.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوة اسرائيلية خاصة كفر دان مساء اليوم، تبعها إرسال جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى البلدة.

وأضافت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال تُحاصر منزلًا في البلدة، وأطلقت عليه 4 صواريخ محمولة على الكتف، مشيرًا إلى أنّها تُنادي عبر مكبرات الصوت على المحاصرين لتسليم لأنفسهم.

 وعلى إثر ذلك وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين في كفر دان، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسيّر والحربي فوق أجواء البلدة.

وأضاف أنّ المقاومين فجّروا عبوات ناسفة في آليات قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، وأطلقوا النار صوب شاحنة النقل التي استخدمتها القوة الخاصة للتسلل.

هذا وقد أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين أنّ مقاتليها في مجموعات كفرذان يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة تسللت للمنطقة.

#جنين #الضفة الغربية

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