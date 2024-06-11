"الفدائي" يخسر أمام أستراليا ويتأهلان للمرحلة الثالثة من تصفيات المونديال وكأس آسيا

كتب/خالد أبو زاهر:

تعرض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم "الفدائي" للخسارة بخمسة أهداف دون مقابل أمام نظيره الأسترالي، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة الأخيرة لحساب المجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتأهل هذه الخسارة بعد أيام قليلة على ضمان فلسطين التأهل إلى المرحلة الثالثة الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2026، وتأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وهي الخسارة الثانية أمام المنتخب الأسترالي في المجموعة بعد الأولى في مرحلة الذهاب للتصفيات بنتيجة هدف دون مقابل.

ورغم هذه الخسارة، احتفظ المنتخب الفلسطيني بالمركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد (8) نقاط، حققها من فوزين على بنغلادش (صاحبة المركز الرابع الأخير)، وتعادلين أمام لبنان، وهي مفارقة ملفتة للنظر، أن يفوز الفدائي ذهاباً وإياباً على أحد منتخبات مجموعته، والتعادل ذهاباً وإياباً أمام منتخب آخر في نفس المجموعة، والخسارة ذهاباً وإياباً أمام منتخب ثالث، حيث جاءت الخسارة أمام المتصدر والتعادل أمام صاحب المركز الثاني.

تقدم المنتخب الأسترالي بهدف أول عند الدقيقة (5) بوايطة اللاعب كوسيني ينجي (من ركلة جزاء)، قبل أن يُسجل اللاعب آدم تاغرت ، الهدف الثاني لمنتخب أستراليا عند الدقيقة (26)، فيما عام كوسيني ينجي وسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده والثاني له عند الدقيقة (41)، وبه انتهى الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب مارتن بويلي الهدف الرابع لمنتخب أستراليا عند الدقيقة (53)، قبل أن يختتم نيستوري إيرانكوندا، أهداف المباراة عند الدقيقة (87) من ركلة جزاء.

تشكيلة المنتخب الوطني

- حراسة المرمى: رامي حمادة

- خط الدفاع: ياسر حمد، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، محمد باسم

- خط الوسط: كاميلو سالدانا، عميد محاجنة، جوناثان زوريلا

- خط الهجوم: إسلام البطران، عمر فرج