غزة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء عن 50 أسيرًا من قطاع غزّة عبر حاجز غرب بيت لاهيا "زيكيم".

وقالت مصادر محلية إن الأسرى المفرج عنهم نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة فور وصولهم لتلقي العلاج.

وذكر الأسرى المفرج عنهم أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد خلال في سجون الاحتلال، كما أكد أحدهم ارتقاء عدد من أسرى غزة داخل سجون الاحتلال بسبب الضرب المبرح والتعذيب.



وفي تقارير سابقة، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة لدى الجيش "الإسرائيلي" يتعرضون إلى جرائم قتل عمد وإعدام تعسفي وخارج نطاق القانون والقضاء، بما في ذلك القتل تحت التعذيب.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تلك الجرائم تستوجب تحرك الجهات القضائية الدولية وفتح تحقيق دولي فوري وجاد لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وإخراج جثامينهم وتحديد هوياتهم وإعادة رفاتهم، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة الآلاف ممن ما يزالون قيد الاعتقال والأسر والاختفاء القسري في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.

وأبرز الأورومتوسطي أن سجون ومراكز احتجاز "إسرائيلية" تحولت إلى نسخ أشد دموية من سجن "غوانتانامو"، بما تشهده من أشكال تعذيب مشينة، بما في ذلك المفضي إلى القتل، وسوء المعاملة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، والحرمان من الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، وذلك على الرغم من الإدانات الدولية المتعددة والمطالب بضمان حقوق الأسرى والمعتقلين وسلامتهم.

وأعرب الأورومتوسطي عن فزعه وصدمته إزاء توالي الكشف عن جرائم قتل عمدية نُفذت بحق أسرى ومعتقلين فلسطينيين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر "سدي تيمان" وغيره من مراكز الاحتجاز والمنشآت العسكرية الإسرائيلية.