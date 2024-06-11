الهلال الأحمر: تنكُّر الاحتلال داخل شاحنة مساعدات لتنفيذ مجزرة النّصيرات جريمة حرب

غزة - فلسطين أون لاين

استنكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الإثنين، استخدام قوات الاحتلال شاحنة مساعدات خلال عملية استعادة 4 أسرى في النصيرات وسط قطاع غزة، يوم السبت الماضي.

وحذرت الجمعية في تصريح صحافي، من خطورة استخدام قوات الاحتلال السبت الماضي شاحنة مساعدات إنسانية للتسلل إلى مخيم النصيرات وسط القطاع وارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال غدرت بالناس وتنكرت بغطاء المساعدات التي يتوق لها المواطنون في ظل معاناتهم من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي.

واعتبرت تنكر الاحتلال داخل شاحنة مساعدات جريمة حرب وخرق واضح للقانون الدولي الإنساني، ويمكن أن تعرّض سلامة العاملين بمجال الإغاثة للخطر.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على جريمة الحرب هذه وردعها عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، بالإضافة إلى توفير الحماية العاجلة للمدنيين وللعاملين في مجال العمل الإنساني والطبي وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

ويوم السبت الماضي، ارتكب الاحتلال مجزرة بحق المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أدت الى استشهاد 274 شهيدًا -بينهم 64 طفلًا و57 امرأةً، بالإضافة إلى إصابة 700 آخرين، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.