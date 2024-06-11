اقتحامات واسعة في الضّفة الغربية وإضرابٌ شامل في محافظة رام الله والبيرة

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وسط إطلاق نار عشوائي تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي.

وأفادت مصادر محلية، بأن انفجارًا ضخمًا دوى في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال لمحيط مخيم بلاطة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، عن إصابة شاب بالرصاص الحي بالفخذ خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشاب إيهاب عدوان شقيق الشهيد قصي عدوان.

في بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشباب الثائر.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حازم محمد فرج المالحي بعد مداهمة منزل عائلته في مخيم الدهيشة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "عايد" في بلدة كفر مالك شرق المدينة، واعتقلت الشاب محمد هيثم عايد.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال منطقتي أبو كتيلة وعقبة تفوح، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشابين: إسماعيل حمدي الترك، ونور الدين التميمي.

واقتحمت قوات قوات الاحتلال بلدة الظاهرية وعدة أحياء في مدينة يطا جنوبي الخليل.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله واعتقلت الشاب علي كاظم الحج محمد عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

وعمّ إضراب شامل يعم محافظة رام الله والبيرة حدادًا على أرواح شهداء قرية كفر نعمة الذين اغتالهم الاحتلال "الإسرائيلي" مساء أمس الإثنين.

وأعلنت وزارة الصحة أنها تبلّغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية، باستشهاد 4 مواطنين برصاص الاحتلال في قرية كفر نعمة، وهم: الشهيد محمد رسلان عبدو، والشهيد محمد جابر عبدو، والشهيد رشدي سميح عطايا، والشهيد وسيم بسام أبو عادي.

وأكدت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال تحتجز جثامين الشهداء وترفض تسليمها للطواقم الطبية.

وأفادت بأنّ 8 إصابات بجروح طفيفة إلى متوسطة من قرية كفر نعمة وصلت إلى مستشفى رام الله الحكومي .

وفي تفاصيل الحدث، أطلقت قوة خاصة من جيش الاحتلال وابلًا كثيفًا من الرصاص تجاه مركبة قرب بلدة كفر نعمة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بداخلها.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، ما أدى إلى استشهادهم.