الاحتلال يعترف بمقتل ضابط و3 جنود بمعارك رفح "الضّارية" ووزير صهيوني يعلّق: صباحٌ صعب وحزين

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط و3 جنود وإصابة آخرين من لواء جيفعاتي خلال معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال تحت بند "سُمح بالنشر"، عن مقتل ضابط "قائد سرية" و3 جنود من لواء غفعاتي وإصابة 6 آخرين في رفح أمس منهم 5 حالتهم خطيرة.

وكشفت مصادر عبرية، أن من بين القتلى حفيد عضو "الكنيست" السابق موشيه فيجلين أحد قادة المستوطنين الذي يدعو للسيطرة على الأقصى وطرد الفلسطينيين، خلال تفجير المنزل في رفح.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن "الضابط والجنود الثلاثة قتلوا عقب تفجير كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة (حماس)، منزلاً مفخخفًا بقواته في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح".

وعلق الوزير الصهيوني بحكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير على مقتل الجنود الأربعة في رفح: "صباح صعب وحزين".

وأمس الإثنين، أعلنت كتائب القسام عن تمكن مقاتليها من تفجير منزل مفخخ في قوة "إسرائيلية" تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح، مضيفة أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون محيط المنزل نفسه بعد وصول قوة إنقاذ إليه.

واستهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفة الياسين 105 قرب مسجد العودة وسط رفح.

كما قصفت كتائب القسام القوات المتمركزة في حي "تل السلطان" غرب مدينة رفح، وبثت مشاهد قالت إنها لاستهداف جنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح.