4 شهداء بعملية اغتيال "إسرائيلية" في كفر نعمة غرب رام الله

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد 4 شبان وأصيب 8 آخرين بجراح طفيفة، مساء الإثنين، برصاص قوات الاحتلال في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية، باستشهاد 4 مواطنين برصاص الاحتلال في قرية كفر نعمة، وهم: الشهيد محمد رسلان عبدو، والشهيد محمد جابر عبدو، والشهيد رشدي سميح عطايا، والشهيد وسيم بسام أبو عادي.

وأكدت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال تحتجز جثامين الشهداء وترفض تسليمها للطواقم الطبية.

وأفادت بأنّ 8 إصابات بجروح طفيفة إلى متوسطة من قرية كفر نعمة وصلت إلى مستشفى رام الله الحكومي .

وفي تفاصيل الحدث، أطلقت قوة خاصة من جيش الاحتلال وابلًا كثيفًا من الرصاص تجاه مركبة قرب بلدة كفر نعمة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بداخلها.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، ما أدى إلى استشهادهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تلقت بلاغًا حول وجود أربع إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة قرب كفر نعمة.

واندلعت اشتباكات ومواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق للرصاص الحي، ما أدى لإصابة عدد من الشبان.

واحتجزت قوات الاحتلال جثامين الشهداء الأربعة ورفضت تسليمها للطواقم الطبية الفلسطينية.

يُذكر أن الشهيد محمد جابر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، وهو أسير محرر أمضى 20 عاماً في سجون الاحتلال.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة الإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة غداً الثلاثاء، رفضاً لجريمة الاغتيال وارتقاء أربعة من الشهداء وإصابة عدد من الجرحى في بلدة كفر نعمة.