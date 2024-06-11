آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة تدخل يومها الـ 249 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة يومها الـ 249 على التوالي، مخلفًا عشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهداء وجرحى ومفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قوانين محكمة العدل الدولية ومنتهكةً كافة مواثيق حقوق الإنسان.

وفي أحدث إحصائية لضحايا العدوان الصهيوني على غزة، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر 37124 شهيدًا وأصيب أكثر من 84712 آخرين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق قطاع غزة، مرتكبًا مجازر مروعة بحق الأطفال والنساء:

في رفح، ارتقى مزارعان اثنان وأُصيب آخر جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال المسيرة غربي رفح جنوب قطاع غزة أثناء عملهم في حقولهم الزراعية.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال غارة جديدة على محيط دوار زعرب غرب رفح.

في خان يونس، شنت طائرات الاحتلال غارتين على بلدة القرارة شمالي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء وأُصيب 5 آخرين في قصف طائرات الاحتلال منزلًا في الخوالدة وسط قطاع غزة.

ووصل 3 شهداء، بينهم طفلان، مساء أمس الاثنين، إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "التلباني" في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

في غزة، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبوعلبة" في منطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، أن طواقمه تمكنت من انتشال 8 شهداء أغلبهم من الأطفال وعدد من الجرحى من تحت أنقاض منزل لعائلة "عاشور" بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال في شارع المعامل بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وشنّ طيران الاحتلال غارة في محيط مفترق الزهارنة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جراء قصفها منزلًا لعائلة "شلدان" في محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة،أدت إلى ارتقاء 4 شهداء وعدد من الجرحى.

في شمال قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال بيت لاهيا شمال غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن 30 شهيدًا ارتقوا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.