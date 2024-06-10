مجلس الأمن يتبنى قرارًا أميركيًا يدعو لوقف إطلاق النار بغزّة.. وحماس ترد

غزة/ فلسطين أون لاين

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، مشروع قرار أميركيًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط لصفقة تبادل أسرى.

وينص مشروع القرار الأميركي على "وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام من غزة، وتبادل الأسرى والإعمار وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديمغرافي للقطاع" .

وحصل النص -الذي "يرحب" باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي في 31 مايو/أيار ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط"- على 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

من جهتها، رحبت حركة المقاومة الإسلاميّة حماس، ما تضمنه قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع.

وأكدت الحركة، في بيانها، على استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ.

كما وشدد، على "استمرار سعينا ونضالنا مع كل أبناء شعبنا لإنجاز حقوقه الوطنية، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير".