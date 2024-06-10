شهداء في اشتباكات خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد مقاومان خلال اشتباك مسلح مع قوة خاصة إسرائيلية في قرية كفر نعمة غرب رام الله، ويتهم الاحتلال الشهيدين بتنفيذ عملية إحراق البؤرة الاستيطانية "سديه أفرايم" الليلة الماضية.

وأفادت مصادر محلية، اندلاع اشتباك مسلح عنيف بين مقاوم محاصر وقوة خاصة إسرائيلية غرب رام الله، مساء اليوم الإثنين، الاحتلال يدفع بتعزيزات إضافية لقريتي بلعين وكفر نعمة.

وقال الهلال الأحمر، إن بلاغ عن إطلاق نار على سيارة في بلدة كفر نعمة شمال غرب رام الله ووجود ثلاثة إصابات طاقم الهلال الاحمر موجود في الموقع.

وأوضح مراسل إذاعة جيش الاحتلال، وقع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات خاصة إسرائيلية، كانت تحاصر المقاومين بزعم إحراق بؤرة استيطانية قرب القرية الليلة الماضية.

وفي حادث منفصل، أطلق جنود الاحتلال النار على مركبة فلسطينية بزعم محاولتها دعس جنود، وأصاب الجنود زميلا لهم بالرصاص.

يتبع..