فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نجم منتخب فلسطين: معاناة شعبنا في غزة حافزنا للفوز على أستراليا

سياسة "الأرض المحروقة".. الأونروا: إسرائيل دمرت أكثر من نصف المباني في غزّة

مع تهديدات المجاعة.. الإعلام الحكومي بغزّة: الرصيف العائم "كذبة إنسانية"

للضغط على نتنياهو.. تقارير: إدارة بايدن تبحث إمكانية عقد صفقة منفصلة مع حماس

قصَّة: عائلة "ماضي".. 25 شهيدًا وأفراح تحوَّلت لمأتم !

"الأغذية العالمي" يعلق توزيع المساعدات من الرصيف البحري قبالة غزة لهذه الأسباب

سكان مخيم جباليا ينتزعون الحياة من وسط الألم والدمار

"موقعةً أفرادها بين قتيل وجريح".. القسّام تفجّر منزلًا مفخخًا بقوة صهيونية في رفح

لليوم الـ 248 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة

رئيس لجنة الطوارئ في رفح: لم تدخل أي أدوية إلى القطاع منذ إغلاق الاحتلال معبر رفح

هنية والنخالة يؤكدان: ضرورة تضمّن أيّ اتفاق وقفاً دائماً للعدوان وانسحاباً من غزة

10 يونيو 2024 . الساعة 20:58 بتوقيت القدس
...
غزة/ فلسطين أون لاين

شدّدت حركتا المقاومة الإسلامية، حماس، والجهاد الإسلامي في فلسطين، على ضرورة تضمن أي اتفاق وقفاً دائماً للعدوان الإسرائيلي، وانسحاباً شاملاً من غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الحصار، وصفقة تبادل جادة.

وبحث الوفدان في لقاء  جمع رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، والأمين العام للجهاد زياد النخالة، في العاصمة القطرية الدوحة، وفق ما أعلن بيان حماس، مجمل التطورات السياسية والميدانية وخاصة المتعلقة بالحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

أكد الوفدان على وحدة المقاومة الفلسطينية في الميدان والسياسة لتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني على المستوى المرحلي والاستراتيجي، وأشادا بوحدة جبهة المقاومة وبساحات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.

توقف وفدا حماس والجهاد أمام صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وعطائه رغم المجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة والتي كان آخرها مجزرة مخيم النصيرات قبل يومين، وأشادا بأداء المقاومة وثباتها وقدرتها في الدفاع عن شعبنا ومواجهة عدوان الاحتلال وتوجيه الضربات المتتالية له وإجهاض أهدافه السياسية والعسكرية من حربه على القطاع.

بحث الوفدان تطورات المفاوضات غير المباشرة والجهود المبذولة لوقف الحرب، مؤكدين أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفا دائما للعدوان وانسحابا شاملا من القطاع وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وصفقة تبادل جادة.

استعرض الحضور أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وجرائم الاحتلال في الضفة والقدس وضرورة وضع حد لهذه الجرائم والعنصرية الصهيونية.

وأكد هنية، في 8 حزيران/يونيو الجاري، أنّ حماس "لن توافق على أيّ اتفاق لا يحقّق الأمن للشعب الفلسطيني أولاً، وقبل كل شيء".

وشدّد على أنّ الاحتلال الإسرائيلي "واهم إذا كان يعتقد أنّه يستطيع أن يفرض خياراته بالقوة"، مضيفاً أنّه فشل عسكرياً، وسقط سياسياً، وهو ساقط أخلاقياً.

وقال هنية إنّ شعب الفلسطيني لن يستسلم، وإنّ المقاومة ستواصل الدفاع عن حقوقه في وجه الاحتلال، مشيراً إلى أنّ العالم "عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا".

#حماس #الجهاد الإسلامي #غزة #وقف العدوان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة