نجم منتخب فلسطين: معاناة شعبنا في غزة حافزنا للفوز على أستراليا

غزة/ فلسطين أون لاين

اعتبر لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم معاناة الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، حافزاً لتحقيق الفوز أمام أستراليا، في ختام مشوار "الفدائي" بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا 2027، وكأس العالم 2026.

ويحل المنتخب الوطني الثلاثاء ضيفاً على نظيره الأسترالي ساعياً لمواصلة عروضه القوية، بعدما ضمن في الجولة الماضية التأهل إلى الدور الثالث المؤهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

كما أمن "الفدائي" خطف إحدى بطاقتي العبور إلى كأس آسيا للمرة الرابعة توالياً، بعد تعادل بطعم الفوز أمام نظيره اللبناني، ليضمن المركز الثاني في المجموعة خلف أستراليا المتصدرة.

وقال محمد رشيد نجم المنتخب الوطني في مؤتمر صحفي عقد أمس قبل المباراة، إن الظروف التي يعاني منها الشعب الفلسطيني تمثل حافزاً كبيراً للاعبين لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في التصفيات الآسيوية.

وأضاف: "جلب الفرح هو حافزنا الوحيد في الوقت الحالي. هذا ما يجعلنا نعمل على أرض الملعب. لا يوجد شيء آخر للعمل من أجله".

وتابع: "بالطبع، نريد التقدم، نريد الذهاب إلى الأدوار التالية، لكن إذا لم نذهب إلى الدور التالي، فلن يكون أحد سعيداً. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمنحهم الأمل، حيث يشاهدون منتخبهم الوطني يتقدم ويذهب إلى الأدوار التالية التي لم نصل إليها من قبل".

وأكمل رشيد: "هذا حافز كبير لرؤية الدعم. حتى مع استمرار الحرب، فإنك ترى صوراً لأشخاص يشاهدون المباريات في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين. وهذا يعطينا الكثير من الأمل".

ونجح المنتخب الوطني خلال هذه التصفيات التي لم يلعب فيها أي مباراة على أرضه، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 9 أشهر، في تحقيق انتصارين على منتخب بنغلادش ذهابا وإيابا، وتعادلين سلبيين أمام لبنان، وخسارة غير مستحقة أمام أستراليا.

يضم منتخبنا مجموعة من اللاعبين المميزين، الذين يشكلون العمود الفقري للمنتخب، من أبرزهم: النجم عدي الدباغ، لاعب نادي رويال شارلورا البلجيكي، الذي استطاع تسجيل ثلاثة أهداف في أربع مباريات في التصفيات، كما تألق بشكل لافت خلال أمم آسيا العام الماضي إذ سجل ثلاثة أهداف ليصبح الهداف التاريخي للكرة الفلسطينية.

كما يضم المنتخب عددا من اللاعبين المميزين أمثال المنضم حديثا وسام أبو علي نجم الأهلي المصري، وقائد المنتخب النجم مصعب البطاط الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، ويلعب لنادي الفيصلي الأردني، وتامر صيام المحترف في الدوري التايلندي مع نادي بي تي براشواب، ومحمد رشيد، لاعب نادي بالي يونايتد الإندونيسي، وعطاء جابر، والحارس رامي حمادة وغيرهم الكثير.

ويتأهل 18 منتخبا إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم، إذ يتم تقسيمها إلى 3 مجموعات كل مجموعة فيها 6 منتخبات أي أن منتخبنا سيلعب 10 مباريات، 5 بيتية و5 خارجية.

كما يتأهل أول كل مجموعة وثانيها إلى كأس العالم مباشرة، ويتأهل الثالث والرابع من كل مجموعة إلى الملحق الآسيوي، ويخرج الخامس والسادس من كل مجموعة خاليي الوفاض، وعلى الأغلب سيكون منتخبنا ضمن التصنيف الخامس في القرعة.

وتقام قرعة التصفيات في 27 من الشهر الحالي، فيما تبدأ الجولة الأولى في الخامس من شهر أيلول القادم.