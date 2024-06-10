للضغط على نتنياهو.. تقارير: إدارة بايدن تبحث إمكانية عقد صفقة منفصلة مع حماس

غزة/ فلسطين أون لاين

قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة بايدن ناقشوا إمكانية التفاوض على اتفاق أحادي الجانب مع حركة حماس، حول إطلاق سراح خمسة إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية، محتجزين في غزة إذا فشلت محادثات وقف إطلاق النار الحالية التي تشمل "إسرائيل"، وفق ما نقلت عنهم شبكة NBC اليوم، الإثنين.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول أمريكي كبير، قوله إن فكرة محاولة التفاوض على اتفاق بين إدارة بايدن وحماس تظل "خيارًا حقيقيًا للغاية" إذا فشل اتفاق وقف إطلاق النار المقترح الحالي الذي قدمه بايدن في 31 مايو/أيار الماضي.

وأضافت نقلا عن المسؤولين أن إدارة بايدن تأمل أيضًا باستعادة رفات 3 مواطنين يُعتقد أنهم قُتلوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونقلت جثثهم بعد ذلك إلى غزة، أو ماتوا خلال الأسر.

ولم يذكر المسؤولون للشبكة ما قد ستقدمه الولايات المتحدة لحركة حماس مقابل إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين.

لكن المسؤولين قالوا إن حماس قد يكون لديها حافز لعقد صفقة أحادية مع الولايات المتحدة لأن القيام بذلك من المرجح أن يزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وإسرائيل ويضع ضغوطا داخلية إضافية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حد قولهم.

كما أفاد المسؤولون بأن الإدارة الأميركية ناقشت ما إذا كان قيام الولايات المتحدة بإبرام صفقة أحادية مع حماس قد يضغط على نتنياهو للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار الحالي.

وتقدر إسرائيل أن هناك حوالي 120 محتجزا لدى حماس في قطاع غزة، مرجحة أن 43 منهم لقوا حتفهم في الأسر، بينما لا توجد إحصائيات توضح عدد المحتجزين الأميركيين منهم.

يُشار إلى أنه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضى وأصيب عدد من المحتجزين الإسرائيليين بنيران وقصف الاحتلال المستمر على القطاع المحاصر.