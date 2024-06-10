"موقعةً أفرادها بين قتيل وجريح".. القسّام تفجّر منزلًا مفخخًا بقوة صهيونية في رفح

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، عن تفجيرها منزل مفخخ بقوة صهيونية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في المعارك الضارية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، "تمكّن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ دكّ مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".

وأعلن موقع حدشوت بزمان العبري، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء حدث أمني في رفح.

وأفادت وسائل الإعلام العبري، بأن طائرةً مروحية هبطت لإجلاء القتلى والمصابين في صفوف العدو مع تواصل الاشتباكات والقصف المدفعي في محيط سوق الحلال برفح.