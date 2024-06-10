الاحتلال يُواصل عدوانه العسكري على مخيم الفارعة جنوب طوباس

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ فجر اليوم حتى اللحظة، اقتحامها الهمجي على مدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس ومخيمها معززةً بعدد كبير من آليات عسكرية برفقة جرافة ضخمة من نوع "D9"، وشرعت بعمليات تجريف وتخريب للمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين.

وصباح اليوم، أغلقت جرافات الاحتلال داخل مخيم الفارعة بالسواتر الترابية، ملحقةً أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية للمخيم.

واندلعت مواجهات مسلحة، أطلق خلالها المقاومون العبوات الناسفة تجاه آليات الاحتلال.

وأعلنت مصادر طبية، صباح اليوم، عن ارتقاء الشاب محمود ابراهيم النبريصي ( (15 عامًا) متأثراً بجراح خطيرة، أُصيب بها برصاص قوات الاحتلال في الصدر والبطن خلال اقتحامها مخيم الفارعة، جنوب طوباس.

وفي مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، أعلنت الطواقم الطبية عن ارتقاء الشاب يوسف سميح عبد الكريم عبد الدايم (21 عامًا)، برصاص الاحتلال في الرأس خلال اقتحامها مدخل طولكرم.

ونعت كتائب القسام في مخيم طولكرم، الشهيد يوسف عبد الدايم الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال مقبلاً غير مدبر.





وأعلن محافظ طوباس إلغاء دوام المؤسسات كافة بالمحافظة حفاظًا على سلامة المواطنين بسبب استمرار العملية العسكرية للاحتلال في مخيم الفارعة وطمون وطوباس.