وسط مواجهات واشتباكات: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، واعتلت قناصتها بعض البنايات، وداهمت منازل عدد من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان، عُرف منهم: محمد تامر طيراوي، وأيهم أبو العدس، والشقيقين أمجد ومحمد نبيل نوفل.

واندلعت اشتباكات مسلحة، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت حنينا شمالي المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت ثلاثة أطفال، وهم: آدم غيث، رشيد النتشة، وعمر علون.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أحمد الكركي (14 عاماً) عقب اقتحامها منطقة فيزون بمدينة الخليل.

في جنين، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات لعدد من الشبان في عدة قرى بجنين، عقب مداهمة منازل المواطنين وتخريبها، عُرف من بينهم: الشاب أحمد علي أبو دخان، والشابين طه شادي أبو صويص، والأسير المحرر مهدي بشناق.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت الشاب عبد السلام عبد الهادي بعد اقتحام منزله في ضاحية ذنابة شرقي المدينة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال نصبت عددًا من الكمائن في مدينة طولكرم، وأطلقت النار على الشاب يوسف سميح عبد الدايم في منطقة "مربعة حنون" عند مدخل مخيم طولكرم، ومنعت مركبة الإسعاف من الوصول إليه وبقي ينزف على الأرض إلى أن استشهد متأثرا بإصابته.

في طوباس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس، أطلق خلالها الجنود الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب في الصدر والبطن إصابةً خطيرة.

وأعلنت مصادر طبية، عن ارتقاء الشاب محمود ابراهيم النبريصي (20 عامًا) شاب متأثراً بجراح خطيرة، أُصيب بها برصاص قوات الاحتلال في الصدر والبطن خلال اقتحامها مخيم الفارعة، جنوب طوباس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم، عن إصابة فتى (15 عاماً) برصاص حي في الظهر بمخيم الفارعة في طوباس.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في طوباس.

وأفادت مصادر صحفية بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية دفع نحو مخيم الفارعة.