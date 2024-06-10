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شهيدان برصاص الاحتلال في طوباس وطولكرم

10 يونيو 2024 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

استشهد صباح اليوم الإثنين شابان برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم ومخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأعلنت مصادر طبية، عن ارتقاء الشاب  محمود ابراهيم النبريصي (20 عامًا) شاب متأثراً بجراح خطيرة، أُصيب بها برصاص قوات الاحتلال في الصدر والبطن خلال اقتحامها مخيم الفارعة، جنوب طوباس.

وفي مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، أعلنت الطواقم الطبية عن ارتقاء الشاب يوسف سميح عبد الكريم عبد الدايم (21 عامًا)، برصاص الاحتلال في الرأس خلال اقتحامها مدخل طولكرم.

ونعت كتائب القسام في مخيم طولكرم، الشهيد يوسف عبد الدايم الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال مقبلاً غير مدبر.

وفجر اليوم، اقتحمت  قوات الاحتلال مدينة طولكرم واعتقلت الشاب عبد السلام عبد الهادي بعد اقتحام منزله في ضاحية ذنابة شرقي المدينة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال نصبت عددًا من الكمائن في مدينة طولكرم، وأطلقت النار على الشاب عبد الدايم في منطقة "مربعة حنون" عند مدخل مخيم طولكرم، ومنعت مركبة الإسعاف من الوصول إليه وبقي ينزف على الأرض إلى أن استشهد متأثرا بإصابته.  

واندلعت اشتباكات مسلحة ة بين المقاومة وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة طوباس.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - مخيم الفارعة، "تمكنا من استهداف آليات الاحتلال بثلاث عبوات متفجرة وحققنا إصابات مباشرة".

#الحرب على غزة #مخيم الفارعة #طوفان الأقصى #شهداء طوباس

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