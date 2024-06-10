لليوم الـ 248 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 248 على التوالي حربه التّدميرية على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر الدامية بمُساندة أمريكية واضحة وعلنية، ومتحديًا قرارات محكمة العدل الدولية الآمرة بمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية، ووقف العمليات العسكرية على رفح، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي جعل "إسرائيل" تعلن أمام العالم توسيع أعمال الإبادة الجماعية وارتكاب أفظع المجازر وحرق النازحين الآمنين داخل خيامهم، وتشديد حصلرهم ومنع دخول المساعدات الإغاثية والطبية والوقود.

وفي رصد التطورات الميدانية الأخيرة للحرب الصهيونية على غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق قطاع غزة، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى.

في رفح، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال مناطق عريبة وخربة العدس والحشاش شمالي مدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستوصف المغازي وسط قطاع غزة، والمناطق الشرقية لمخيم المغازي والبريج.

واستهدفت المدفعية الصهيونية ومنزلاً في بلوك 12 بمخيم البريج.

وقصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، مجموعة من المواطنين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

في غزة، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 6 شهداء؛ بينهم طفل وسيدتان، وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق تعود لعائلة "العرعير" بمنطقة سوق العملة في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف صهيوني استهدف منزلاً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.