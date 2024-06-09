"فشلت في مهمة حياتي".. قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال يعلن استقالته

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن قائد فرقة غزة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد آفي روزنفيلد، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه وعزمه إنهاء حياته العسكرية.

يأتي ذلك، في أعقاب فشله في أداء "مهمة حياتيه" المتمثلة بحماية المستوطنات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة خلال هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وفق تقارير عبرية.

وقدم عدد من المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية استقالاتهم على خلفية اتهامات بالإخفاق في إدارة الحرب على غزة ومن أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا مع توقعات بسلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش.

وتشهد الساحة الإسرائيلية خلافات وانقسامات حادة على خلفية استمرار الحرب على غزة واتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لإطالتها لأسباب سياسية وشخصية، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيش الاحتلال والفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة وعلى رأسها استعادة المحتجزين في غزة والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".