القسام تقنص جنديًا وتدكُّ تحشدات العدو وآلياته برفح .. الاحتلال يعترف بخسائره "الفادحة"

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لليوم الـ 247 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وأسفرت عمليات المقاومة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاوميها يدكون قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح جنوبي غزة بقذائف الهاون.

كما وقصفت القسام بقذائف الهاون من العيار الثقيل قوات الاحتلال المتوغلة في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي بلاغٍ منفصل، استهدفت كتائب قسام طائرة مروحية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7" في مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي بلاغ آخر قالت الكتائب، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير حقل ألغام معد مسبقًا في قوة هندسة للاحتلال وإيقاعها بين قتيل وجريح قرب الخط الزائل شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

من جهتها أعلنت سرايا القدس قصفها بوابل من قذائف الهاون "عيار 60" تموضعا لجنود الاحتلال في محيط الملعب الجماعي، بحي البرازيل جنوب شرق رفح.

وفي صباح اليوم، تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي إسرائيلي قرب رفح.

وتبنت " كتائب القسام" في تغريدة عبر قناتها على التيلغرام قنص مجاهدوها جندي اسرائيلي في منطقة تل زعرب غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

كما وأعلنت كتائب القسام عن دك قوات الاحتلال المتمركزة غرب حي تل السلطان في مدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل. ونشرت مقطع فيديو يظهر استهداف دبابة من نوع "ميركفاه.

من جهته، اعترف جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بإصابة 18 جنديًا إضافيًا في المعارك المتواصلة في قطاع غزة، والقصف المتبادل على الحدود مع لبنان.

وذكر موقع جيش الاحتلال أن 18 جنديًا أصيبوا خلال اليومين الماضيين، بينهم 13 في المعارك الضارية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في محاور التوغل بقطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أفاد جيش الاحتلال بإصابة ستة عسكريين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أثناء المعارك الدائرة في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أمس، عن مقتل أحد ضباطه خلال عملية إعادة أربعة من أسراه المحتجزين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت قوات الاحتلال، في بيان، إن الضابط في وحدة اليمام، أرنون زامورا، والذي كان مشاركا في العملية، قُتل في وسط غزة اليوم، مضيفة أن زامورا أصيب بجروح خطرة، ونُقل إلى المستشفى بحالة حرجة، قبل أن يتم الإعلان عن مقتله وإبلاغ ذويه.