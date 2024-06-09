فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسام تنشر رسالة جديدة: مقابل هؤلاء قتل جيشكم أسرى في المخيم ذاته (شاهد)

أمنستي تطالب إسرائيل بالإفراج "الفوري" عن جراح فلسطيني اختطفته

محللون إسرائيليون: حكومة نتنياهو ستضطر لتقديم تنازلات "كبيرة" في صفقة قادمة

كان قد افتخر بأعمال التدمير الوحشي.. انتحار جندي إسرائيلي بعد تلقيه أمرًا بالعودة للقتال في غزة

"لبيك إنا متعبون".. الحرمان من الحج يعمق أوجاع الغزيين

حرب الإبادة الجماعيَّة تدخل يومها الـ 247.. مجازر الاحتلال متواصلةً في غزَّة

أسيرة خرجت من غزة: رأيت الموت أمام عيني 4 مراتٍ بفعل صواريخ "إسرائيل"

بـ "الدقائق والأسماء".. تقرير يوثق تفاصيل ارتكاب الاحتلال "مجزرة النصيرات" في 75 دقيقة

مقررة أممية: إسرائيل استخدمت أسراها لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين بغزة

تخلّلها اشتباكات ومُداهمات.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

بالفيديو القسام تنشر رسالة جديدة: مقابل هؤلاء قتل جيشكم أسرى في المخيم ذاته (شاهد)

09 يونيو 2024 . الساعة 17:32 بتوقيت القدس
...
القسام تنشر رسالة جديدة: مقابل هؤلاء قتل جيشكم أسرى في المخيم ذاته (شاهد)
غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قبل قليل، مقطعًا مصورًا أظهرت فيه رسالة للاحتلال والمستوطنين، وذلك في أعقاب عملية استعادة أربعة أسرى من غزة، ارتكب خلالها جيش الاحتلال مجزرة في مخيم النصيرات راح ضحيتها أكثر من 220 شهيدًا.

وجهت  القسام رسالة لأهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية قالت فيه "حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين والوقت ينفد".

وقالت القسام "جيشكم قتل 3 أسرى في مخيم النصيرات أحدهم يحمل الجنسية الأميركية".

وأضافت: "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا، والوقت ينفد".

ويوم أمس السبت، كشف أبو عبيدة "الناطق العسكري باسم كتائب القسام"، أن ما نفذه العدو الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع هي جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه.

وأضاف أبو عبيدة، في تغريدة له عبر قناته بمنصة "تليغرام"، قبل قليل، أن العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية.

وأكد أبو عبيدة، أن العملية ستشكل خطرًا كبيرًا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سبلي على ظروفهم وحياتهم.

 وارتكب جيش الاحتلال مجزرة في النصيرات وسط قطاع غزة تزامنًا مع تنفيذ قواته عملية تضمنت استعادة 4 أسرى ومحتجزين إسرائيليين، حيث شن قصفًا جويًا عنيفًا وأحزمة نارية مكثفة أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وأعلن الاحتلال استعادة أربعة من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين ومقتل ضابط في وحدة "اليمام" خلال العملية التي وصفها بـ"المعقدة".

 

#غزة #القسام #مجزرة النصيرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة