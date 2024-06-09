بـ "الدقائق والأسماء".. تقرير يوثق تفاصيل ارتكاب الاحتلال "مجزرة النصيرات" في 75 دقيقة

غزة/ فلسطين أون لاين

أوضح تقرير حقوقي فلسطيني الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 244 فلسطينيًا وأصابت نحو 400 آخرين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، يوم السبت، 8 يونيو/حزيران 2024، خلال هجوم عسكري واسع عبر البر والجو على مخيم النصيرات وعموم وسط قطاع غزة، استمر 75 دقيقة. في توظيف هائل للقوة النارية المميتة في وسط منطقة مكتظة بالسكان والنازحين ودون اعتبار وقيمة لما يمكن أن يطالهم، خلال تنفيذها "عملية عسكرية" خاصة لتخليص 4 من محتجزيها.

ووفق التقرير الصادر عن مؤسسات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق أنه في حوالي الساعة 11:00 صباح السبت 8 يونيو/حزيران الجاري، تسللت قوة إسرائيلية خاصة عبر مركبتين مدنيتين إحداهما من نوع كادي والأخرى شاحنة كبيرة الحجم، إلى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

داهمت تلك القوات منزلين، في بلوك 5 بالمخيم. بعد قليل بدأت قوات الاحتلال هجومًا بريًّا بعدد كبير من الدبابات في المخيم من ثلاثة محاور؛ محطة أبو عاصي جنوب شرق، ومنطقة جسر الوادي شمال شرق المخيم، ومنطقة المغراقة والمخيم الجديد شمال المخيم.

وبالتزامن مع ذلك قصف طيران الاحتلال 5 منازل بشكل مباشر فوق رؤوس ساكنيها في المخيم مع شن غارات مكثفة وأحزمة نارية في بلوك 5 ومنطقة الحساينة والمخيم الجديد.

وجاء تسلل قوات الاحتلال والقصف المكثف بالتزامن مع ساعة الذروة في سوق مخيم النصيرات حيث كان الآلاف يتسوقون في أول أيام الأسبوع، علمًا أن النصيرات لجأ إليها إضافة إلى سكانها عشرات آلاف النازحين من شرق المحافظة الوسطى ومن رفح. كما شن طيران الاحتلال عدة غارات وقصف عدة منازل في دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع الحدث في النصيرات.

وأسفر القصف العنيف والمكثف الذي شنته قوات الاحتلال خلال تنفيذ عمليتها وأثناء انسحابها عند الساعة 12:15 مساءً، إلى جانب إطلاق النار من الطائرات المروحية وطائرات كواد كابتر، عن استشهاد 244 فلسطينيا بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن إصابة نحو 400 آخرين.

ووفق متابعة المركز الحقوقي، فقد وصل 124 شهيدًا/ة، 40% منهم من النساء والأطفال، إلى مستشفى العودة، ووصل 95 شهيدًا، 77 منهم من النصيرات، إلى مستشفى الأقصى منهم 31 من عائلة شلط، و25 شهيدًا إلى مستوصف النصيرات. وواجهت طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات بالغة في نقل الضحايا الذين تقطعت أشلاء العديد منهم، وبعضهم قطعت رؤوسهم جراء القصف.

ولا تزال الطواقم تعمل على توثيق مجمل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال هجومها البري، بما فيها ظروف استشهاد العدد الكبير من الضحايا وحصر أعداد الأطفال والنساء منهم، وكذلك المنازل التي دمرت على رؤوس ساكنيها.

ووفق المعلومات الأولية فإن الغالبية العظمى من الضحايا هم من المدنيين والمدنيات وقد قتلوا تحت أنقاض منازلهم أو وهم في الشوارع وبعضهم خلال محاولتهم الفرار بعد اكتشاف القوات الإسرائيلية.