"يونيسف": أطفال غزة يفرون من "العنف والرعب" بدل الذهاب للمدرسة

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم السبت، إن "أطفال قطاع غزة يفرون من "العنف والرعب وعدم الأمان"، بدل الذهاب إلى المدرسة.

وأضافت "يونيسف" في منشور عبر حسابها على منصة إكس: "بدل الذهاب إلى المدرسة يفر أطفال غزة من العنف، وبدل النوم في أمان مع أسرتهم يعانون العيش في خيام مؤقتة، وبدل التنعم بطفولة سعيدة يرون الرعب".

وجددت المنظمة الأممية دعوتها إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة.

ويأتي ذلك أيضًا، فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون من نقص خطير في الغذاء، وإن سوء التغذية يزيد من الخطر على الحياة في القطاع.

وذكرت اليونيسف في تقرير نشرته حول نقص الغذاء لدى الأطفال، أن 181 مليون طفل حول العالم دون سن الـ5 أعوام يواجهون "نقصاً خطيراً" في الغذاء.

وأضاف التقرير أن هؤلاء الأطفال "أكثر عرضة للمعاناة من الهزال الذي يهدد حياتهم بنسبة 50%".

وأوضح أن 65% من هؤلاء الأطفال يعيشون في 20 دولة، وأن 64 مليون طفل متأثرون بنقص الغذاء الخطير يعيشون في جنوب آسيا، بينما يعيش 59 مليون طفل في جنوب الصحراء الكبرى.

وأشار إلى أن 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون "نقصاً خطيراً" في الغذاء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد "الوضع في غزة يظهر أن الأسر غير قادرة على تلبية الاحتياجات الغذائية لأطفالها، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأطفال".

كما دعا التقرير الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع نقص الغذاء لدى الأطفال.