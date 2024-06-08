أكسيوس: خلية أمريكية ساعدت في تحرير الأسرى الأربعة.. ما علاقة الرصيف العائم؟

غزة/ فلسطين أون لاين

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، السبت 8 يونيو/حزيران 2024، أن ما تسمى "خلية المختطفين" الأمريكية العسكرية بإسرائيل ساعدت في استعادة المحتجزين الأربعة في العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة، وأدت أيضاً إلى ارتكاب مجزرة راح ضحيتها نحو 200 شهيد.

وقال جيش الاحتلال، في بيان على منصة إكس في وقت سابق السبت: "في عملية معقدة للجيش والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين".

وفي تفاصيل أخرى، قالت مصادر عبرية، إنه ليس صدفة أن الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم دفع تعزيزات من قواته لحماية الرصيف الأمريكي العائم قبالة ساحل بحر قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن شاحنة دخلت من منطقة الرصيف الأمريكي العائم ظهرت وكأنها قافلة مساعدات ترافقها سيارة مدنية تسللتا من غرب منطقة النصيرات إلى منطقة السوق المركزي وهناك بدأت المجزرة الإسرائيلية.

وقد أظهرت صور خاصة حصلت عليها قناة الجزيرة استخدام القوات الخاصة الإسرائيلية شاحنة مساعدات وسيارة مدنية لتنفيذ العملية.

وتظهر الصور دخول السيارات المدنية بحماية من دبابات إسرائيلية المناطق الغربية لمخيم النصيرات، في الوقت اذلي شنت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات غير مسبوقة استهدفت المخيم ومناطق متفرقة وسط القطاع، وخلفت حتى اللحظة استشهاد أكثر من 200 فلسطيني وعشرات المصابين.