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مقتل ضابط فرقة اليمام التي نفذت عملية "تحرير أسرى" الاحتلال بالنصيرات

08 يونيو 2024 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن الاحتلال الإسرائيلي السبت، مقتل أحد ضباطه خلال عملية تحرير 4 من الأسرى في مخيم النصيرات.

وأوضح موقع "حدشوف زمان" العبري، أن القتيل في عملية تحرير الأسرى الأربعة من منطقة النصيرات هو الضابط ارنون زمورا، قائد فرقة اليمام التي نفذت العملية.

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وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إن الضابط في وحدة اليمام، أرنون زامورا، والذي كان مشاركا في العملية، قُتل في وسط غزة اليوم.

وأضاف البيان أن زامورا أصيب بجروح خطرة، ونُقل إلى المستشفى بحالة حرجة، قبل أن يتم الإعلان عن مقتله وإبلاغ ذويه.

وقد أظهرت صور خاصة حصلت عليها الجزيرة استخدام القوات الخاصة الإسرائيلية شاحنة مساعدات وسيارة مدنية لتنفيذ العملية.

وتظهر الصور دخول السيارات المدنية بحماية من دبابات إسرائيلية المناطق الغربية لمخيم النصيرات، في الوقت اذلي شنت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات غير مسبوقة استهدفت المخيم ومناطق متفرقة وسط القطاع، وخلفت حتى اللحظة استشهاد أكثر من 200 فلسطيني وعشرات المصابين.

 

#غزة #مخيم النصيرات

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