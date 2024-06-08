الصّحة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة تقترب من 37 ألفًا

غزة - فلسطين أون لاين

قالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 70 شهيدًا و 150 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن قوات الاحتلال المتوغلة في المحافظة الوسطى ارتكبت خلال إصدارها التقرير الإحصائي اليومي لعدد الضحايا مجزرة بحق المواطنين في مخيم النصيرات ويصل على إثرها لمستشفى شهداء الأقصى العديد من الشهداء والإصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 36801 شهيد و 83680 إصابةً منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.