هنية: الاحتلال فشل عسكريًا وحماس لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا

غزة - فلسطين أون لاين

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم السبت، إن الاحتلال الصهيوني لا يزال يواصل ارتكاب المجازر ضد شعبنا والأطفال والنساء والتي تجري فصولها الآن في النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضح هنية في تصريح صحافي، أن العالم صنّف الاحتلال بأنهم قتلة الأطفال، لكنه عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا.

وأكد أن شعبنا لن يستسلم، والمقاومة ستواصل الدفاع عن حقوقنا في وجه هذا العدو المجرم.

وتابع، "إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم".

وأضاف، "الاحتلال فشل عسكريا وسقط سياسيا وهو ساقط أخلاقيا وعلى العالم أن يتحرك".

وشدد هنية على أن حماس لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولاً وقبل كل شيء.

ودعا هنية كافة شعوب الأمة وأحرار العالم أن ينتفضوا في وجه هذه المجازر الوحشية وارتقاء العشرات من الشهداء المدنيين.

وفي صباح اليوم الـ 246 من حرب "الإبادة الجماعية"، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" عدة مجازر مروعة بحق النازحين والمواطنين في المحافظة الوسطى، عبر إطلاق النيران بشكل مكثف وشن الغارات العنيفة على عدة مناطق متفرقة من بينهم محيط مستشفى شهداء الأقصى، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء من النساء والأطفال وإصابة آخرين.