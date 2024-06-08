أبو مذكور يكشف: ماذا بعد فشل موسم الحج لهذا العام بغزة؟!

غزة - فلسطين أون لاين

قال عوض أبو مذكور رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في غزة، إنّ "الشركات قدمت رؤية عبر وزارة الأوقاف للسلطات السعودية، تدعو من خلالها زيادة عدد الحجاج العام القادم، بسبب فشل الموسم لهذا العام نتيجة حرب الإبادة "الإسرائيلية" المتواصلة ضد القطاع.

وذكر أبو مذكور في تصريح خاص لموقع "فلسطين أون لاين"، أن عدد حجاج الموسم الجاري في البعثة الجنوبية، 2920 حاج، مبينًا أن نسبة الخسائر الناتجة عن توقف موسم الحج لهذا العام من غزة بخمسة ملايين دولار.

وذكر أن الاحتلال دمرّ 80% من مقار شركات الحج والعمرة التي تقدر عددها بـ73 شركة.

وبيّن أن حرب الإبادة حالت دون تمكن المواطنين من أداء العمرة أيضًا لهذا العام، "هذه الحرب استهدفت بشكل مباشر شعبنا بكل شعائره الدينية".

وهذه المرة الثانية التي يحول فيها الاحتلال وحصاره وعدوانه ضد خروج حجاج بيت الله الحرام الى الخارج منذ عشرين عاما.