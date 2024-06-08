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"عملياتٌ نوعية".. القسّام تفجّر حقل ألغام في قوة صهيونية شرق رفح

08 يونيو 2024 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة - فلسطين أون لاين

تُواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 246 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياته وتدميرها في محاور التّوغل بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، اليوم السبت، إنها تمكنت من تفجير حقل ألغام معد مسبقًا في قوة هندسة من جيش الاحتلال وإيقاعها بين قتيل وجريح قرب الخط الزائل مع أراضينا المحتلة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أنها تمكنت من استهداف طائرة مروحية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7" شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

#القسام #الحرب على غزة #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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