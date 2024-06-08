"عصيانٌ وتمرّد".. صحيفة عبرية: تدهورٌ خطير في معنويات جنود الاحتلال بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تدهور خطير في معنويات جنود الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة جرّاء تواصل الحرب واستنزاف حكومة الاحتلال لقواهم ومعنوياتهم بدون راحة.

ونقلت الصحيفة قول بعض الجنود، أن مقاومي حماس لن يتوقفوا عن القتال في الفترة القريبة.

وأشارت إلى أن غياب الأهداف الواضحة في القتال يعزز مشاعر التآكل والاستنزاف في صفوف وحدات الاحتياط والوحدات النظامية.

ووفقًا لما نقله ضباط في الاحتياط‘ فإن هناك تراجع عميق في أداء كتائب نظامية، مثل سلاح الهندسة ولواء المدرعات 401 وألوية سلاح المشاة، جفعاتي والناحال والمظليين، الذين يتحملون عبء القتال في القطاع بشكل متواصل تقريبا منذ بدء المعارك قبل ثمانية أشهر.

ولفتت "هآرتس" إلى جنود الاحتلال قدّموا شكواهم عدة مرات بسبب عدم تقاسم الأعباء بشكل متساو بين الجنود، ولأن الجيش ليس قادرًا على التخطيط مسبقًا لخطوتين إلى الأمام، مما يؤدي إلى استدعاء وحدات للخدمة العسكرية بدون إنذار مسبق بشكل متكرر.

وتابعت، "عندما يحضر ضباط كبار إلى الجبهة ويحاولون تشجيع روح ضباط الاحتياط بواسطة مواعظ صهيونية، يقابلون بالاستهجان في أفضل الأحوال".

وتطرّقت إلى التراجع المتواصل في الطاعة العسكرية، التي يتم التعبير عنها أيضًا من خلال عدم الحفاظ على قيم القتال المعلنة للجيش "الإسرائيلي".

وقالت "هآرتس"، إن جنود الاحتلال اعترفوا في عدة مرات بأنهم يطلقون النار بشكل غير مبرر على فلسطينيين الذين يقتربون من مناطق تحت سيطرة الجيش، حتى من دون أن يشكل المواطنون خطرًا، وباستخدام دائم لـ"إجراء الجار"، الذي يتم من خلال إرغام فلسطينيين على تفتيش مواقع مشبوهة قبل دخول الوحدات "الإسرائيلية" إليها".