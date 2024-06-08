تخلّلها مُداهمات واعتقالات.. الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات وإصابات خلال مواجهات اندلعت مع الشباب الثائر.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي رامين وعنبتا شرقي طولكرم، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت الأسير المحرر مصطفى نسيم عبده، والشاب حسين محمد شحادة، والشاب أحمد مصطفى سنجق.

وأفادت مصادر صحفية بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدّى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي إصابة خطيرة، ليرتقي شهيدًا بعد ساعات.

في أريحا، اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا، ما أدى إلى إصابة 11 مواطنًا، من بينهم إصابتان بالرصاص الحي و9 إصابات بالضرب المبرح، من بينهم عمال من غزة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال المدينة، واندلعت مواجهات مسلحة، أطلق خلالها الشبان الأكواع المتفجرة والزجاجات الحارقة تجاه البرج العسكري التابع لقوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب، شمالي الخليل.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدتي سيلة الظهر جنوبي مدينة جنين، وداهمت أحد منازل المواطنين وفتّشته وعاثت فيه خرابًا.

كما داهمت قوات الاحتلال شوارع وأحياء بلدة فقوعة قضاء المدينة، وجابت أحياءها وشوارعها.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة مراح رباح جنوب المدينة، وداهمت منازل المواطنين، وعاثت فيها خرابًا.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال معززةً بعدة آليات بلدة سالم شرق المدينة، وداهمت منازل المواطنين وتجولت في شوارع وأحياء البلدة.