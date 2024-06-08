شهيد برصاص الاحتلال في بلدة عنبتا شرق طولكرم

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم السبت، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة عنبتا شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء الشهيد مؤمن عمر أبو عسل، بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة عنبتا شرقي طولكرم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "طواقمها الطبية تعاملت مع شهيد (20 عاماً)، أصيب فجر اليوم، بالرصاص الحي في الظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عنبتا شرقي مدينة طولكرم

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا واعتقلت شابيْن؛ أحدهما أسير محرر، بعد تفتيش عدة منازل واندلاع مواجهات "عنيفة" في حارات البلدة؛ أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب أبو عسل، ليرتقي شهيدًا بعد ساعات متأثرًا بإصابته.